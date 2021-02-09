Derya Şensoy'a doğum günü sürprizi

Eskilerin güzel oyuncusu Derya Baykal’ın Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy isminde iki tane güzeller güzeli kızı var.

Derya Şensoy’a annesi ve ablası tarafından pasta hazırlatıldı. Pandemi sebebiyle Derya Şensoy’un doğum günü ev içerisinde annesi ve ablasıyla birlikte kutlandı.

Baykal, Instagram’da paylaştığı doğum günü karesinin altına anne ve kızları etiketini ekledi. Gönderinin altında ise kızının doğum gününü kutlayan bir mesaj ekledi.

Derya Şensoy’un ablası, Instagram’da kız kardeşinin küçüklük fotoğrafının altına “İyi ki doğdun sarı kafam.” notunu düştü.

Derya Şensoy, mumları üflemeden önce dilek tuttuğunu söyledi. Güzel oyuncu, ailesi ve sevdikleriyle mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol kahkahalı seneler yaşamak istediğini dile getirdi.

