Derya Şensoy'a doğum günü sürprizi

Eskilerin güzel oyuncusu Derya Baykal’ın Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy isminde iki tane güzeller güzeli kızı var.
Derya Şensoy’a annesi ve ablası tarafından pasta hazırlatıldı. Pandemi sebebiyle Derya Şensoy’un doğum günü ev içerisinde annesi ve ablasıyla birlikte kutlandı.
Derya Şensoy’un ablası, Instagram’da kız kardeşinin küçüklük fotoğrafının altına “İyi ki doğdun sarı kafam.” notunu düştü.
Derya Şensoy, mumları üflemeden önce dilek tuttuğunu söyledi. Güzel oyuncu, ailesi ve sevdikleriyle mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol kahkahalı seneler yaşamak istediğini dile getirdi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 17:25