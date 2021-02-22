Derin Talu'dan minisi ile yeni pozları sosyal medyayı çalkaladı!

Eski sunucu ve manken Defne Samyeli’nin kızları, annelerinin izinden gidiyor. Defne Samyeli’nin kızlarından biri olan 17 yaşındaki Derin Talu, genç yaşına rağmen yürek hoplatan pozlar veriyor. Derin Talu’nun mini etekli pozları sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyadaki takipçileri ise paranın gücünün her şeyi satın alabileceğini söyledi.

Geçen günlerde liseden mezuniyetini kutlayan Derin Talu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yatağa uzanmış bir şekilde üstünde beyaz gömlek ve altında siyah bir minik etek giyen Derin Talu, takipçileri arasında tartışma çıkardı. Birçok kullanıcısı Derin Talu’yu olumsuz anlamda eleştirirken birçoğu da bu paylaşımı doğru buldu.

İşte Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu’nun dekolteli pozları…