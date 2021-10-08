Derin Talu’dan bikinili ayna pozu

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden olan Derin Talu Antalya’da tatile çıktı. Geçtiğimiz hafta Bebek’te bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Derin Talu’nun sevgilisi gazetecilere hakaret içeren cümleler kurmuştu.
Yaşanan olay gündem olurken, 18 yaşındaki Derin Talu, soluğu Antalya’da aldı. Derin Talu Antalya tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 18 yaşındaki sosyetik güzel ayna karşısında bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Derin Talu’nun cesur paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Son Güncelleme: 08.10.2021 16:12
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