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Derin Talu’dan bikinili ayna pozu

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu şu sıralar Antalya’da tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Derin Talu ayna karşısında bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Derin Talu’nun cesur paylaşımı binlerce beğeni aldı.

08 Ekim 2021 Cuma 16:12
Derin Talu’dan bikinili ayna pozu
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Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden olan Derin Talu Antalya’da tatile çıktı. Geçtiğimiz hafta Bebek’te bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Derin Talu’nun sevgilisi gazetecilere hakaret içeren cümleler kurmuştu.

Yaşanan olay gündem olurken, 18 yaşındaki Derin Talu, soluğu Antalya’da aldı. Derin Talu Antalya tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 18 yaşındaki sosyetik güzel ayna karşısında bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Derin Talu’nun cesur paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.


Son Güncelleme: 08.10.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliDerin Talu
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