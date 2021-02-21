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Derin Talu süper minisiyle beğeni topladı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Derin Talu'nun, süper minisiyle poz verdiği kareler beğeni topladı.

21 Şubat 2021 Pazar 18:19
Derin Talu süper minisiyle beğeni topladı
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Defne Samyeli’nin kızları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde liseden mezun olan 17 yaşındaki Derin Talu, bu kez süper minili pozuyla sosyal medyayı salladı.

Süper minisiyle beğeni topladı

Instagram hesabını aktif kullanan Derin Talu, son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Mini deri eteği ve beyaz gömleği ile koltuğa uzanarak poz veren Talu, bu kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Derin Talu’nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Son Güncelleme: 21.02.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Derin TaluDefne Samyeli
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