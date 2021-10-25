Derin Talu iddialı cadılar bayramı pozlarıyla olay yarattı

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Derin Talu, cadılar bayramı konseptiyle yeni pozlarını paylaştı.

Derin Talu 18 yaşına girer girmez bir marka ile anlaştı ve anlaşma kapsamında cadılar bayramı konseptli cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı. Derin Talu’nun cesur paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar 18 yaşındaki bir genç kızın bu kadar abartılı poz vermesini eleştirdi.