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Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak gerek güzelliğini gerekse fit vücudunu gözler önüne sürüyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şallı, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:55
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
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İş insanı Uğur Akkuş’la mutlu bir evliliği olan Ebru Şallı, adeta eşiyle dünyayı geziyor. Sürekli ülke ülke gezen çift, birlikte çekindikleri kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Fiziğiyle marka yarattı!

Ülkemize pilatesi getiren isimlerden olan Ebru Şallı, yemesi ve içmesinin dışında spor yapmaya da oldukça dikkat ediyor. Kusursuz fiziğini yaptığı spora borçlu olduğunu söyleyen Şallı, bin bir emek verdiği fiziğini sergilemeyi de ihmal etmiyor.

Dekoltesi olay oldu!

Son zamanların modası yalnızca ceket giyerek önünü açık bırakmak. Türkiye’nin en güzel isimlerinden Ebru Şallı da bu modaya uyarak içine hiçbir şey giymediği beyaz ceketinin önlerini açıp poz vermeyi ihmal etmedi. Derin dekoltesiyle poz veren Şallı, bu karesiyle sosyal medyanın en çok beğeni alan isimleri arasında yer aldı.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:55
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Ebru şallı ınstagram PaylaşımıEbru şallı
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