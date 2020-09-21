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Deren Talu'nun photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde photoshop kullandığı ortaya çıktı. Talu'nun fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:36
Deren Talu'nun photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile fotoğrafını paylaştı. Birlikte düğüne katılan çift, oradan kareler paylaşmaya devam ederken fotoğraflardaki detaylar takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Fotoğraflarına photoshop yaparak belini incelten Talu, arkasındaki kapının yamukluğunu fark etmeden fotoğrafı hesabında paylaştı. 23 yaşındaki Talu’nun o geceden paylaştığı tüm fotoğraflarda arka kısımda yamukluk olması, takipçilerinin dikkatini çekti.


Deren Talu’nun photoshoplu fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:36
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Anahtar Kelimeler:
Deren TaluDefne SamyeliPhotoshop
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