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Deren Talu'nun mini şortuyla verdiği poza beğeni yağdı!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kız çocuğu Deren Talu doğal halini takipçileriyle paylaştı. Mini şortu ile poz veren Talu’ya beğeni yağdı. İşte o paylaşım...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:24
Deren Talu'nun mini şortuyla verdiği poza beğeni yağdı!
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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan büyük kız çocuğu Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Neredeyse her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Talu, en son ev halini takipçileri ile paylaştı. Sıfır makyajla ayna karşısında poz veren Talu'nun mini şortu ile paylaştığı gönderi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"Seninle aşk dolu bir yıl"

Geçen hafta içerisinde yaklaşık bir yıldan beri ilişkisi olan Baran Tınaz ile Çeşme'de soluğu alan Deren Talu, tatilde sevgilisi ile verdiği poza "Seninle aşk dolu bir yıl" notunu düşmüştü.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 17:24
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Anahtar Kelimeler:
DerenTaluşortPozDefne Samyeli
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