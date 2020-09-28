Deren Talu'dan Son Kale Hacıbey paylaşımı! Erkek kılığına girdi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündemden düşmeyen Deren Talu, Son Kale Hacıbey filminde erkek kılığına girecek. Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı olan film için hazırlanan Deren Talu, filmde erkek kılığına girdiği görüntüleri paylaştı.
Amerika’da oyunculuk eğitimi alan Deren Talu, Eric Morris isminden de özel olarak oyunculuk dersi almıştır. Güçlü kadın karakterleri oynamaktan zevk aldığını belirten Talu, bu tarz rollerin kendini gururlandırdığını söyledi.
Son Güncelleme: 28.09.2020 18:06