Deren Talu'dan Son Kale Hacıbey paylaşımı! Erkek kılığına girdi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündemden düşmeyen Deren Talu, Son Kale Hacıbey filminde erkek kılığına girecek. Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı olan film için hazırlanan Deren Talu, filmde erkek kılığına girdiği görüntüleri paylaştı.

Amerika’da oyunculuk eğitimi alan Deren Talu, Eric Morris isminden de özel olarak oyunculuk dersi almıştır. Güçlü kadın karakterleri oynamaktan zevk aldığını belirten Talu, bu tarz rollerin kendini gururlandırdığını söyledi.

Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşta kaybedilmemiş tek kale olan Hacıbey Kalesinin hikayesinin anlatıldığı filmde yer alacak olan Deren Talu, filmde Ahmet Paşa’nın kızını canlandıracak. Filmde hikaye gereği erkek kılığına giren Talu, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Yakında vizyona girecek olan film ile birlike takipçilerinin karşısına çıkacak olan Talu, bu film için heyecanlı olduğunu belirtti.