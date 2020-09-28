İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Deren Talu'dan Son Kale Hacıbey paylaşımı! Erkek kılığına girdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yer alacağı Son Kale Hacıbey filmine ait fotoğraflar paylaştı. Filmde erkek kılığına girdiği anları paylaşan Talu, binlerce beğeni aldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:06
Deren Talu'dan Son Kale Hacıbey paylaşımı! Erkek kılığına girdi
Takip Et:

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündemden düşmeyen Deren Talu, Son Kale Hacıbey filminde erkek kılığına girecek. Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı olan film için hazırlanan Deren Talu, filmde erkek kılığına girdiği görüntüleri paylaştı.

Amerika’da oyunculuk eğitimi alan Deren Talu, Eric Morris isminden de özel olarak oyunculuk dersi almıştır. Güçlü kadın karakterleri oynamaktan zevk aldığını belirten Talu, bu tarz rollerin kendini gururlandırdığını söyledi.


Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşta kaybedilmemiş tek kale olan Hacıbey Kalesinin hikayesinin anlatıldığı filmde yer alacak olan Deren Talu, filmde Ahmet Paşa’nın kızını canlandıracak. Filmde hikaye gereği erkek kılığına giren Talu, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Yakında vizyona girecek olan film ile birlike takipçilerinin karşısına çıkacak olan Talu, bu film için heyecanlı olduğunu belirtti.



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Deren TaluPaylaşımErkek Kılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cüneyt Arkın'dan yorgunluk pozu! Eşi ile uyuyakaldı
Cüneyt Arkın'dan yorgunluk pozu! Eşi ile uyuyakaldı
Joaquin Phoenix ile Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldu
Joaquin Phoenix ile Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldu
Gwyneth Paltrow'un yaş gününde verdiği çıplak poz olay oldu
Gwyneth Paltrow'un yaş gününde verdiği çıplak poz olay oldu
Deren Talu ilk kez sinema filmi için kameraların karşısına geçiyor
Deren Talu ilk kez sinema filmi için kameraların karşısına geçiyor
Burak Özçivit'ten ailesi ile eğlenceli paylaşım
Burak Özçivit'ten ailesi ile eğlenceli paylaşım
Hülya Avşar'ın yeni yatırımıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Hülya Avşar'ın yeni yatırımıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Popüler Haberler

Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredisi için aranan şartlar nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl olur?
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2020 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Eylül 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Survivor 2020 Uğur Pektaş neden yok? Uğur Pektaş elendi mi, neden diskalifiye oldu?
Hasta olan vatandaşa devletten 24 Ay malul aylığı desteği başvuru şartları ve işlemleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2020
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Ön lisans ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Güncel gümüş fiyatları 28 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.