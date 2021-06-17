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Deren Talu pozları ile yine gündem oldu

Başarılı oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sık sık bikinili pozları ile magazin gündeminde yer alıyor. Annesinden sonra şimdi de kızı bikinisi ile verdiği pozları ile gündeme geldi.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:54
Deren Talu pozları ile yine gündem oldu
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Hem şarkıcı hem de oyunculuğu ile hayranlarının karşısına çıkan Defne Samyeli, hem kendi pozları hem de kızı Deren Talu’nun pozları ile adından sıkça bahsettiriyor. Anne-kız instagram hesaplarından yaptıkları tatil paylaşımları ile birbirlerine meydan okudu.

Anne Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya’da açarken kızları Deren ve Derin Talu ile beraber deniz keyfi yaptı. Ünlü oyuncu instagram hesabından paylaştığı görüntülerle yine gündem oldu.

 

Samyeli, ilk önce pembe mayosu ile poz verirken daha sonra bikinisini giyerek karın aslarını gösteren pozlar verdi. BU gönderiler kısa zaman içinde binlerce beğeni toplarken fotoğrafa “Yıllar geçiyor Defne  gençleşiyor”, “Formunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?” gibi yorumlar aldı.

 

Yaklaşık bir ay sonra 11 Temmuz tarihinde 49 yaşına girecek olan Defne Samyeli, fit hali ile dikkat çekerken yaptığı tatilin keyfini çıkarıyor ve bunu takipçileri ile sık sık paylaşıyor.

Anne Defne Samyeli’nin yanı sıra 24 yaşındaki kızı Deren Talu’da İnstagram üzerinden 359 bin takipçisi ile tatil pozlarını paylaşırken övgü yağmuruna tutuluyor. Oyunculuk yapan Talu, verdiği pozlarla ve fit görünümü ile annesine rakip olduğu yorumlarını alıyor. Deren Talu, paylaştığı görüntülerle 30 binden fazla beğeni ve yorum alıyor.

Yaşına rağmen fit görünümü ile dikkat çeken Defne Samyeli, formunu ve güzelliğini korumak için şunları yapıyor:

-Haftanın beş günü tekvando ve Muay Thai yapıyor.

-Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

-Mayısdanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

-Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

-Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

-Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Samyeli’nin takipçileri verdiği pozları dikkatle incelerken oyuncunun kalça kıvrımına dikkat etmiş ve kalça protezi yaptırdığını iddia etmişti.


Son Güncelleme: 17.06.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
DefnesamyeliDerenTaluBikiniliPoz
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