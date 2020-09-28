Deren Talu ilk kez sinema filmi için kameraların karşısına geçiyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deren Talu, ‘’Son Kale Hacıbey’’ filmiyle ilk defa bir sinema projesiyle hayranlarıyla buluşacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybedilmeyen tek kalesi Hacıbey’in başarılı kumandanı Ahmet Paşa’nın kızı Fatma’yı canlandıracak Talu, hikaye gereğince babası tarafından kalenin işgali öncesinde gizli bir köye gönderilir. Cesareti ve savaş yeteneğiyle hem babasını hem de Hacıbey Kalesi’ni kurtarmak isteyen Fatma, kendisine yardımcı olan Kozak askeri Andrey ile heyecan dolu bir maceranın içerisine girer.

Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film 23 Ekim’de beyaz perdede olacak.