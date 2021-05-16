'Derdiyoklar' grubunun kurucularından Ali Ekber Aydoğan yaşamını yitirdi!

Moden Folk Müziğin yaratıcısından olan, üretmiş olduğu eserler ile sadece Türkiye ve Almanya’da değil, pek çok Avrupa ülkesinde de bilinen, kendine özgün eserlerinin yanında, Arguvan Havaları´nı Batı sazlarıyla Avrupa’ya götüren, İtalya´nın fenomen bazı sanatçıların da Arguvan ağzını kendi dilleri ile okumasına ön ayak olan Ali Ekber Aydoğan bir süreden beri Almanya’da tedavi altındaydı.

Alınan bilgilere göre, Ali Ekber Aydoğan Almanya'da tedavi altında olduğu hastanedenden dolayı hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Almanya’da sanat hayatına devam eden Ali Ekber Aydoğan’ın cenazesinin salı veya Çarşamba günü Malatya’ya ulaşacağı ve dünyaya geldiği Fethiye- Yukarı Tenci Obası’nda defnedileceği haberi verildi.