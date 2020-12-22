Deniz Seki'nin yeni halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! 22 kilo verdi...

2,5 ay içerisinde 22 kilo vererek 36 bedene düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni halini instagram hesabından paylaşınca herkes şok oldu.

Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde yer alan Deniz Seki’nin yeni hali herkesi şok etti, İnstagram hesabından paylaşım yapan Seki, "Dün akşam narlarımızı patlatıp, dileklerimizi diledik mi? Hepimizin dilekleri kabul olsun" açıklamasını ekledi.

36 bedene düşen 50 yaşındaki şarkıcı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcının takipçileri Seki'ye, "20 yaş gençleştiniz sanki" ve "Manken gibi olmuşsunuz" diyerek övgülerde bulundu.