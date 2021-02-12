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Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı! 36 bedene düşen Deniz Seki, genç kızlara taş çıkarıyor!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, aşırı kilolarından şikayetçiydi. 2018 senesinde mide küçülttürme ameliyatı olarak 33 kilo veren ünlü şarkıcı, sonrasında verdiği kilonun bir kısmını geri almıştı. Bu defa yaşam koçu Şeyda Coşkun’la çalışarak 2.5 ay içerisinde 20 kilo verdi. Deniz Seki hedeflediği 36 bedene sonunda kavuştu. 50 yaşında olan şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Seki'nin yapmış olduğu son paylaşımı gören kişiler, ünlü sanatçıya hayran kalmaktan kendisini alıkoyamıyor. Fit fiziği ile görenleri hayrete düşürdü. 2.5 ay içerisinde 36 bedene inen Seki, sahneye ilk çıktığı yıllardaki formunu yeniden yakaladı. İşte genç kızları gölgede bırakan Deniz Seki'nin son halleri…

12 Şubat 2021 Cuma 19:59
Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı! 36 bedene düşen Deniz Seki, genç kızlara taş çıkarıyor!
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Deniz Seki 2018 senesinde mide küçülttürme ameliyatı olarak 33 kilo verdi. 2019 senesindeyse verdiği kiloların bir kısmını aldı.

Bu defa yaşam koçu Şeyda Coşkun gözetimi altında 2,5 ay içerisinde 20 kilo vererek istediği formu yakaladı. Deniz Seki hedeflediği 36 bedene kavuştu.

50 yaşında olan şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Seki'nin son paylaşımlarını gören kişiler, ünlü sanatçıya hayran kalmaktan geri duramıyor.

2.5 ay içerisinde 36 bedene düşen Seki, sahneye ilk çıktığı yıllardaki formuna yeninden kavuşmayı başardı.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:59
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DenizSekiKilo
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