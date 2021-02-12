Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı! 36 bedene düşen Deniz Seki, genç kızlara taş çıkarıyor!

Deniz Seki 2018 senesinde mide küçülttürme ameliyatı olarak 33 kilo verdi. 2019 senesindeyse verdiği kiloların bir kısmını aldı.

Bu defa yaşam koçu Şeyda Coşkun gözetimi altında 2,5 ay içerisinde 20 kilo vererek istediği formu yakaladı. Deniz Seki hedeflediği 36 bedene kavuştu.

50 yaşında olan şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Seki'nin son paylaşımlarını gören kişiler, ünlü sanatçıya hayran kalmaktan geri duramıyor.

2.5 ay içerisinde 36 bedene düşen Seki, sahneye ilk çıktığı yıllardaki formuna yeninden kavuşmayı başardı.