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Deniz Seki'den yeni pozlar! Görenler tanıyamadı

Sosyal medyada değişimiyle gündem olan ünlü sanatçı Deniz Seki, yeni pozlarını paylaştı. Seki'nin birçok takipçisi ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 16:29
Deniz Seki'den yeni pozlar! Görenler tanıyamadı
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2,5 ayda verdiği kilolarla 36 bedene düşerek magazin gündeminde adından söz ettiren Deniz Seki, yeni şarkısının kapak çekimleri için kamera karşısına geçmiş ve son haliyle çok konuşulmuştu. Seki, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Tanıyamadılar

İmajını değiştiren ünlü sanatçı, yeni pozlarını ‘Dün, el dediğine nasıl yar dersin?’ notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni görüntüsüyle ağızları açık bırakan Seki’nin paylaşımlarına birçok ünlü isimden de yorum geldi.

Ünlü sanatçının bazı takipçileri ise Seki’yi tanımakta zorluk çektiklerini ifade ederken ‘Jennifer Lopez’ benzetmesi yaptılar.



Son Güncelleme: 06.03.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Deniz SekiYeni Fotoğraflar
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