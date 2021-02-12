Deniz Seki yeni görünümüyle dikkat çekti

Deniz Seki kilolarıyla uzun süredir başı dertteydi. Arından yaklaşık iki buçuk aylık bir kamp programı ile 20 kilo verdi. 50 yaşındaki sanatçı yeni fit görünümüyle dikkat çekti.

Kampa girdi 20 kilo verdi

Deniz Seki ünlü diyetsiyen Şeyda Coşkun ile birlikte kampa girerek yaklaşık iki buçuk ayda eski kilolarından kurtuldu. Fit bir görünüme sahip olan Seki, sosyal medya hesabından yeni halini paylaşarak genç kızlara taş çıkarttı. Kamp ile birlikte beslenme ve spor programına uyan Seki, sahneye çıktığı ilk zamanlardaki görünümüne kavuştu.

Girdiği kamp sonunda 20 kilo veren Seki, 36 bedene üştü. Sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutlayan Seki, paylaşımına "Serkanım, en küçüğüm, kardeşim. O tuttuğumuz ellerimiz hiçbir zaman ayrılmasın. Biz birlikte olduktan sonra isteyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın" sözlerini ekledi.