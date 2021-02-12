Deniz Seki yeni görünümüyle dikkat çekti
Deniz Seki kilolarıyla uzun süredir başı dertteydi. Arından yaklaşık iki buçuk aylık bir kamp programı ile 20 kilo verdi. 50 yaşındaki sanatçı yeni fit görünümüyle dikkat çekti.
Kampa girdi 20 kilo verdi
Girdiği kamp sonunda 20 kilo veren Seki, 36 bedene üştü. Sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutlayan Seki, paylaşımına "Serkanım, en küçüğüm, kardeşim. O tuttuğumuz ellerimiz hiçbir zaman ayrılmasın. Biz birlikte olduktan sonra isteyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın" sözlerini ekledi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 21:38