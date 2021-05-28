Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan’ın bugünkü konuğu ünlü şarkıcı Deniz Seki oldu. Kilo problemiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı, yeni görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

36 bedene düştü!

Fazla kilolarıyla başı dertte olan ve son dönemde fotoğraflarındaki photoshop ile konuşulan Deniz Seki, Demet Akalın’ın konuğu oldu. İstediği kiloya ulaşan Seki, imajında da değişikliğe gitti. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, Demet Akalın’ın programına 26 yıllık elbisesiyle katılarak adeta meydan okudu.