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Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programına katılan Deniz Seki, verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. Programın final yayını konuğu olan Seki, Akalın ile aralarındaki buzları da eritti.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:28
Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu
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Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan’ın bugünkü konuğu ünlü şarkıcı Deniz Seki oldu. Kilo problemiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı, yeni görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

36 bedene düştü!

Fazla kilolarıyla başı dertte olan ve son dönemde fotoğraflarındaki photoshop ile konuşulan Deniz Seki, Demet Akalın’ın konuğu oldu. İstediği kiloya ulaşan Seki, imajında da değişikliğe gitti. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, Demet Akalın’ın programına 26 yıllık elbisesiyle katılarak adeta meydan okudu.

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:28
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Anahtar Kelimeler:
Deniz SekiDemet AkalınAlişan
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