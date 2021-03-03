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Deniz Seki son hali ile görenleri şaşırttı!

Son günlerde verdiği kilolar nedeniyle adından sıkça söz edilen Deniz Seki, paylaştığı fotoğraf ile de gündem olmaya devam ediyor. Seki, yeni çıkaracağı şarkının kapak çekimleri için çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, takipçileri Seki’yi tanımakta zorluk çekti.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:29
Deniz Seki son hali ile görenleri şaşırttı!
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Deniz Seki, iki buçuk aylık bir sürede 22 kilo verip, 36 bedene düşmüştü. Sürekli zayıfladığını gösteren paylaşımlar yapan Seki, yaşadığı değişim ile takipçilerini de şaşırtıyor.

Yeni çıkaracağı şarkının kapak çekimleri için poz veren Seki, pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçileri, Seki’yi tanımakta oldukça zorlandılar.

“Bu kim”

Seki’nin paylaştığı fotoğraflara takipçileri, “Bu kim?”, “İsmini yazmazsanız tanıyamazdım”, “Nasıl bu hale geldiniz formülünü söyleyin” gibi yorumlarda bulundular.

Sıkı bir beslenme ile spor programı sayesinde zayıflayan Seki, fotoğraf uygulaması sayesinde de neredeyse 25 yaş daha gençleşmiş oldu.

1995 senesinde 1. Olarak ayrıldığı “Pop Show” isimli yarışmaya katıldığı zaman daha 25’inde ve 36 bedende olan Seki, 2018 yılının Şubat ayında 90 kiloya kadar çıkması üzerine mide küçültme ameliyatı geçirmişti.



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:29
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Deniz SekiSonHalı
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