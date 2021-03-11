Deniz Seki, mini elbisesiyle verdiği pozla görenlerin ağzını açık bıraktı!

Uzun bir aranın ardından 'Savaş ve Aşk' single ile müzikseverlerin karşısına çıkan Deniz Seki, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2018’de mide küçültme ameliyatı geçiren ve 33 kiloyu veren ünlü şarkıcı daha sonrasında bir kısmını geri almıştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dillerden düşmeyen Deniz Seki, son olarak beyaz mini elbisesiyle kameraların karşısına geçti.

50 yaşında olan şarkıcı sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Seki'nin yaptığı son paylaşımlarını gören kişiler ünlü sanatçıdan gözlerini alamıyor.

Fit fiziği ile görenlerin ağzına açık bıraktı. 2.5 ay içerisinde 36 bedene olan Seki, sahneye ilk çıktığı zamanlardaki formuna tekrardan kavuştu.