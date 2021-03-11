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Deniz Seki, mini elbisesiyle verdiği pozla görenlerin ağzını açık bıraktı!

Uzun bir aranın ardından 'Savaş ve Aşk' single ile müzikseverlerin karşısına çıkan Deniz Seki magazinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2018’de mide küçültme ameliyatı olarak 33 kilo veren ünlü şarkıcı sonrasında kilosunun bir kısmını geri almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile herkesi büyüleyen ve beğeni toplayan Deniz Seki son olarak beyaz mini elbisesiyle poz verdi.

11 Mart 2021 Perşembe 21:07
Deniz Seki, mini elbisesiyle verdiği pozla görenlerin ağzını açık bıraktı!
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Uzun bir aranın ardından 'Savaş ve Aşk' single ile müzikseverlerin karşısına çıkan Deniz Seki, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2018’de mide küçültme ameliyatı geçiren ve 33 kiloyu veren ünlü şarkıcı daha sonrasında bir kısmını geri almıştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dillerden düşmeyen Deniz Seki, son olarak beyaz mini elbisesiyle kameraların karşısına geçti.

50 yaşında olan şarkıcı sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Seki'nin yaptığı son paylaşımlarını gören kişiler ünlü sanatçıdan gözlerini alamıyor.

Fit fiziği ile görenlerin ağzına açık bıraktı. 2.5 ay içerisinde 36 bedene olan Seki, sahneye ilk çıktığı zamanlardaki formuna tekrardan kavuştu.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Deniz SekiSavaş Ve AşkKilo
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