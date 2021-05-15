Deniz Seki, hedefindeki kiloya ulaştı! İşte şarkıcı Deniz Seki'nin yeni hali...

Geçirmiş olduğu zor zamanları gerisinde bırakmayı başaran Deniz Seki, şu zamanlarda adeta küllerinden yeniden doğmayı başardı. Fazla kilolarını atan Deniz Seki’nin üst üste vermiş olduğu cesur pozlarına bir yenisi daha eklendi.

Spor içerikli paylaşıma yer veren Deniz Seki'nin ince beli gözlerden kaçmadı.

Değişimiyle gündemde yer almaya devam eden Deniz Seki önceki haftalarda balkon pozuna "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notunu düşmesi gündem olmuştu.

Deniz Seki son pozuyla adeta düşman çatlattı. İşte hedeflemiş olduğu kilo düzeyine ulaşan Deniz Seki'nin son hali...

Deniz Seki son paylaşımınaysa "Yaklaşıyor yine sonu Nirvana" ifadesini kullandı.