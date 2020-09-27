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Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşkını sosyal medya ele verdi

'Aşk Ağlatır' isimli dizide birlikte rol alan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşkını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

27 Eylül 2020 Pazar 15:14
Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşkını sosyal medya ele verdi
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Menajerimi Ara dizisinin yıldızı Deniz Can Aktaş’ın, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ilişki yaşadığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon ‘Aşk Ağlatır’ adlı dizide birlikte rol alan ikilinin birlikteliğini Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlar ele verdi. 

Aynı yerde poz verdiler


Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya paylaşımlarında aynı yerde fotoğraf çekilmeleri takipçilerinin gözünden kaçmadı. İkilinin hayranları, benzer karelere ‘’Artık beraber fotoğraf paylaşın’’, ‘’Birlikte olduğunuzu bu kadar belli etmeyin’’ şeklinde yorumlar yapıldı.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:14
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Can AktaşHafsanur Sancaktutan
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