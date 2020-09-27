Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşkını sosyal medya ele verdi

Menajerimi Ara dizisinin yıldızı Deniz Can Aktaş’ın, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ilişki yaşadığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon ‘Aşk Ağlatır’ adlı dizide birlikte rol alan ikilinin birlikteliğini Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

Aynı yerde poz verdiler

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya paylaşımlarında aynı yerde fotoğraf çekilmeleri takipçilerinin gözünden kaçmadı. İkilinin hayranları, benzer karelere ‘’Artık beraber fotoğraf paylaşın’’, ‘’Birlikte olduğunuzu bu kadar belli etmeyin’’ şeklinde yorumlar yapıldı.