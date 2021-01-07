Deniz Çakır’ın yeni imajı!

Birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Deniz Çakır yeni bir proje ile karşımızda. İmaj değişikliğine giden Deniz Çakır yeni bir dizi ile tekrardan ekranlara dönüyor. “Yaşı 19” adı ile karşımıza çıkan projede henüz karakteri belli değil. Sosyal medyasında paylaştığı fotoğraf ile yeni imajını “değişiklik güzeldir” notu ile takipçileri ile paylaştı. En son FOX TV’de yayınlanan “Vurgun” dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu şimdi yeni proje ile seyirci ile buluşmak için hazırlanıyor.



