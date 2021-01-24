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Deniz Çakır'dan eski rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında açıklamalar!

Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden eski rol arkadaşı Sabina Toziya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık sorunu olan Toziya için açıklama yapan Deniz Çakır'ın açıklamaları merak ediliyor.

24 Ocak 2021 Pazar 16:14
Deniz Çakır'dan eski rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında açıklamalar!
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Geçtiğimiz sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları arasında yer alan ancak yeni sezonda diziden ayrılan Deniz Çakır’dan Hayriye Ana rolünde ki Sabina Toziya hakkında açıklamalarda bulundu. Beyninde tümör olduğu saptanan ve bu nedenle diziden ayrılan Toziya için eski rol arkadaşı Deniz Çakır’dan açıklama yapıldı.

Deniz Çakır’ın soğuk havaya rağmen dekolteli elbise tercihi ile İstanbul sokaklarında muhabirlere yakalanması dikkat çekti. Sorulara cevap veren Deniz Çakır, ‘Sabina Toziya için çok üzgünüm. Her gün oğlu ile görüşüyoruz. Onun hakkında bilgiler alıyorum. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 16:14
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Deniz çakırEDHOSabina ToziyaAçıklama
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