Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi

TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir olan Masumiyet'te başrol olarak yer alan Deniz Çakır, set çalışanıyla mahkemelik oldu. Dizide kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, kendisiyle tartıştığı sırada hakarete uğradığı yönünde öne sürdüğü ünlü oyuncu hakkında savcılığa giderek suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede yer alan iddialara göre ise ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın sette kostüm asistanı Görgen ile kostüm yüzünden tartıştığı ve hakaretler ederek işten istifa etmesini sağladığı belirtildi. Çağatay Görgen'in oyuncu Gizem Ergün'ün yaşadığı kostüm karışıklığını giderdiği sırada diğer kostüm asistanıyla konuşurken o sırada Deniz Çakır'ın araya girerek yaptıkları işi beğenmediğini söylediği ve Görgen'in Çakır'a neden bağırdığı ile ile ilgili soru sorması üzerine Çakır'ın bağırmaya devam ettiği ve setten ayrıldığı kaydedildi.

Daha sonra asansörde karşılaşan Çağatay Görgen ile Deniz Çakır arasındaki gerginlik devam ettiği ve oyuncunun hakaretlerine devam ettiği sırada küfürler ettiği ve olayın yaşanması sonrası set çalışanlarına Çağatay Gürgen'in olduğu yerde çalışmayacağını ifade ettiği ve işten ayrılması gerektiğini söylediği belirtildi. Yaşanan olaylar sonrası mağdur olduğunu söyleyen Görgen set amiri tarafında istifaya zorlandığını ifade ederek avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giderek oyuncu Deniz Çakır hakkında savcılığa dilekçe verdi ve suç duyurunda bulundu.

Çağatay Görgen'in avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç müvekkilinin söz konusu durumdan dolayı mağdur olduğunu ve Deniz Çakır'da bir özür beklediklerini belirterek böyle bir gelişmede uzlaşma süreçlerinin olacağını ifade etti. Deniz Çakır hakkında savcılığa verilen şikayet dilekçesinde ise 'Basit hakaret' suçlamasından 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.