İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi

Son günlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan 'Masumiyet'in başrol oyuncusu Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Set çalışanlarından Çağatay Görgen'le bir tartışma yaşayan ünlü oyuncu için verilen dilekçede 2 yıl hapsi istendi.

11 Mart 2021 Perşembe 17:24
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Takip Et:

TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir olan Masumiyet'te başrol olarak yer alan Deniz Çakır, set çalışanıyla mahkemelik oldu. Dizide kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, kendisiyle tartıştığı sırada hakarete uğradığı yönünde öne sürdüğü ünlü oyuncu hakkında savcılığa giderek suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede yer alan iddialara göre ise ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın sette kostüm asistanı Görgen ile kostüm yüzünden tartıştığı ve hakaretler ederek işten istifa etmesini sağladığı belirtildi. Çağatay Görgen'in oyuncu Gizem Ergün'ün yaşadığı kostüm karışıklığını giderdiği sırada diğer kostüm asistanıyla konuşurken o sırada Deniz Çakır'ın araya girerek yaptıkları işi beğenmediğini söylediği ve Görgen'in Çakır'a neden bağırdığı ile ile ilgili soru sorması üzerine Çakır'ın bağırmaya devam ettiği ve setten ayrıldığı kaydedildi.

Daha sonra asansörde karşılaşan Çağatay Görgen ile Deniz Çakır arasındaki gerginlik devam ettiği ve oyuncunun hakaretlerine devam ettiği sırada küfürler ettiği ve olayın yaşanması sonrası set çalışanlarına Çağatay Gürgen'in olduğu yerde çalışmayacağını ifade ettiği ve işten ayrılması gerektiğini söylediği belirtildi. Yaşanan olaylar sonrası mağdur olduğunu söyleyen Görgen set amiri tarafında  istifaya zorlandığını ifade ederek avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giderek oyuncu Deniz Çakır hakkında savcılığa dilekçe verdi ve suç duyurunda bulundu. 

Çağatay Görgen'in avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç müvekkilinin söz konusu durumdan dolayı mağdur olduğunu ve Deniz Çakır'da bir özür beklediklerini belirterek böyle bir gelişmede uzlaşma süreçlerinin olacağını ifade etti. Deniz Çakır hakkında savcılığa verilen şikayet dilekçesinde ise 'Basit hakaret' suçlamasından 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 17:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumiyetDeniz çakırSuç Duyurusuçağatay Görgen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı

Popüler Haberler

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?
Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba
2021 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu?
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
Block Adası’nın Gizemi film konusu ve oyuncuları
Akrep Fikret öldü mü? Bekir Aksoy Akrep dizisinden ayrılıyor mu?
Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?
İŞKUR 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Porselen makyaj nedir, nasıl yapılır? Porselen makyaj yüzde kaç gün kalır? En kolay nasıl yapılır?
Pınar Fidan Aleviler hakkında ne dedi, ceza aldı mı?
Kredi limit tahsis ücreti neden alınır? Nedir? Alınan ücret yasal mıdır?
Exxen Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Instagram'da video indirme nasıl olur? Instagram video indirme için siteler
Şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklarına 75 erkek çocuklarına 50 TL burs
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları
Bugün ne yemek yapsam; Benim Yemeğim kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.