Deniz Akkaya'dan iddialı paylaşımlar! İç çamaşırlı yatak pozları dikkat çekti!

Manken ve sunuculuğu ile halen gündemden düşmeyen ve 43 yaşında olmasına rağmen gerek fiziği gerekse güzelliği ile dikkat çeken Deniz Akkaya tarafından cesur pozlar paylaşıldı. İç çamaşırları ile yatak üzerinde verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akkaya’nın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

İç çamaşırlı pozlara büyük beğeni

Cesur yatak pozları ile gündeme gelen Deniz Akkaya paylaşımları ile magazin dünyasını salladı. İç çamaşırlı pozlarını paylaşan Akkaya’nın cesur pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.