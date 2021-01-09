Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımı ile olay yarattı

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Yaptıkları ile ve söylemleri ile çok konuşulan Deniz Akkaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımı ile olay oldu.
Çocuk sahibi olmak istediğini ve evlat edinme isteklerini paylaşan Selin Ciğerci için Deniz Akkaya, bakkaldan büskivi almıyorsunuz, taşıyıcı anneliğin şovu olmaz bazı kaideler gerekmektedir, burası muz cumhuriyeti değil gibi sözler kullanmış, ikili sosyal medya üzerinden tartışmış ve olay mahkemeye kadar sürmüştü.
Son Güncelleme: 09.01.2021 01:40