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Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımı ile olay yarattı

Deniz Akkaya, cesur bir pozunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Mekanın sahibi geri geldi açıklaması ile paylaştığı fotoğrafı, aralarında büyük olaylar olan Selin Ciğerci tarafından beğenilmesi şaşırttı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 01:40
Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımı ile olay yarattı
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Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Yaptıkları ile ve söylemleri ile çok konuşulan Deniz Akkaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımı ile olay oldu.

Akkaya, siyah şapkası ve cesur kıyafeti ile verdiği pozu Mekanın sahibi geri geldi notu ile takipçileri ile paylaştı. Akkaya’nın fotoğrafına beğeni yağdı. Fotoğrafı beğenen isimlerden birisinin ise Selin Ciğerci olması oldukça şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasında polemik ortaya çıkmıştı.

Çocuk sahibi olmak istediğini ve evlat edinme isteklerini paylaşan Selin Ciğerci için Deniz Akkaya, bakkaldan büskivi almıyorsunuz, taşıyıcı anneliğin şovu olmaz bazı kaideler gerekmektedir, burası muz cumhuriyeti değil gibi sözler kullanmış, ikili sosyal medya üzerinden tartışmış ve olay mahkemeye kadar sürmüştü.



Son Güncelleme: 09.01.2021 01:40
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Anahtar Kelimeler:
DenizakkayaSosyalmedyaPaylaşım
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