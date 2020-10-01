Deniz Akkaya hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

İşadamı Efe Önbilgin il manken Deniz Akkaya’dan olan 10 yaşındaki kızlarının bikinili çekilin fotoğraflarının bir markanın reklam projesinde yer alması ve daha sonrasında bu görüntülerin Akkaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Özbilgin'in anne Deniz Akkaya'ya karşı açtığı davanın görülmesine devam edildi.

Davayı açan Efe Önbilgin’in avukatı Kübranur Arslan yapmış olduğu beyanında, 21 Şubat 2020 tarihli celsede davalı Deniz Akkay'nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmasının engellenerek tedbir koyulmasının ardından, lakin davalı taraf Deniz Akkay'nın alınan bu kararı dikkate almayarak ticari amaçlı olarak çocukları Ayşe’nin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam etmiş.Sunulan raporda yapılan paylaşımların çocuğun menfaatine olmadığı açık bir şekilde görüldüğü ifade edil.Yapılan paylaşımların açıkça reklam ve çıkar uğruna yapıldığı görüldüğü içinnın devamlılığının sağlanması istenmiştir.

Davalı Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz ise yapmış olduğu beyanda beyanında, Tedbir kararının kaldırılması istenmiş ve ticari olmayan paylaşımların bile engellendiği vurgulanmıştır. Ve tedbir kararın kaldırılması istenmiştir.

Mahkeme yaptığı incelemeler sonucunda daha önce alınan tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.