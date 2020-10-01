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Deniz Akkaya hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

İşadamı Efe Önbilgin ile manken Deniz Akkaya’nın 10 yaşındaki kızları Ayse’nin çekilmiş olduğu bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklam projesinde yer alması ve bu fotoğrafların Deniz Akkaya tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrasında baba Efe Önbilgin anne Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme tarafından o tedbir kararı kaldırıldı.

01 Ekim 2020 Perşembe 03:59
Deniz Akkaya hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı
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İşadamı Efe Önbilgin il manken Deniz Akkaya’dan olan 10 yaşındaki kızlarının  bikinili çekilin  fotoğraflarının bir markanın reklam projesinde  yer alması ve daha sonrasında bu görüntülerin Akkaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Özbilgin'in anne Deniz Akkaya'ya karşı açtığı davanın görülmesine devam edildi. 


Davayı açan  Efe Önbilgin’in avukatı Kübranur Arslan yapmış olduğu beyanında, 21 Şubat 2020 tarihli celsede davalı Deniz Akkay'nın  sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmasının engellenerek tedbir koyulmasının ardından, lakin davalı taraf  Deniz Akkay'nın alınan bu kararı dikkate almayarak ticari amaçlı olarak  çocukları Ayşe’nin  fotoğraflarını sosyal medya üzerinden  paylaşmaya devam etmiş.Sunulan raporda yapılan paylaşımların çocuğun menfaatine olmadığı açık bir şekilde görüldüğü  ifade edil.Yapılan paylaşımların açıkça reklam ve çıkar uğruna yapıldığı görüldüğü için tedbir kararının devamlılığının sağlanması istenmiştir.

Davalı Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz ise yapmış olduğu beyanda beyanında, Tedbir kararının kaldırılması istenmiş ve ticari olmayan paylaşımların bile engellendiği vurgulanmıştır. Ve tedbir kararın kaldırılması istenmiştir.

Mahkeme yaptığı incelemeler sonucunda daha önce alınan tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.



Son Güncelleme: 01.10.2020 03:59
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Anahtar Kelimeler:
Deniz AkkayaTedbir Kararı
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