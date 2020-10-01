Deniz Akkaya hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

İşadamı Efe Önbilgin il manken Deniz Akkaya’dan olan 10 yaşındaki kızlarının bikinili çekilin fotoğraflarının bir markanın reklam projesinde yer alması ve daha sonrasında bu görüntülerin Akkaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Özbilgin'in anne Deniz Akkaya'ya karşı açtığı davanın görülmesine devam edildi.
Davalı Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz ise yapmış olduğu beyanda beyanında, Tedbir kararının kaldırılması istenmiş ve ticari olmayan paylaşımların bile engellendiği vurgulanmıştır. Ve tedbir kararın kaldırılması istenmiştir.
Mahkeme yaptığı incelemeler sonucunda daha önce alınan tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.
Son Güncelleme: 01.10.2020 03:59