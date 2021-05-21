Deniz Akkaya 'Ferrari gibi kadın' benzetmesine tepki gösterdi

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, Youtube kanalında eşi Uğur Akkuş’u konuk etti. Olaylı birliktelikleri sonrası Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren çift, ilk kez nasıl tanıştıklarını anlattı. Bu esnada Akkuş’un kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

‘’Ferrari gibi kadın’’

Eşi Ebru Şallı hakkında ‘’Ferrari gibi kadın’’ ifadesini kullanan Akkuş’a birçok kadından tepki yağdı. Bu isimlerden biri de eski mankenoldu.

43 yaşındaki Akkaya, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Uğur Akkuş’un ifadelerine tepki gösterdi. Eşini Ferrari’ye benzeten Akkuş’a hitaben ‘’Eşini Ferrari’ye benzetip bunu iltifat saymak ve eşinin bunu çok beğenmesi. Bir de ağızdan kaçma değil, kendin bilerek, isteyerek, övünerek paylaşmak bu söylemi’’ ifadelerini kullandı.