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Deneyimli oyuncu Atilla Pekdemir hayata gözlerini yumdu

Ekranların sevilen ismi Atilla Pekdemir, geçtiğimiz ay korona virüse yakalanmıştı. Korona virüsün etkisi nedeni ile akciğerinde su oluşan deneyimli oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşama gözlerini yumdu.

02 Şubat 2021 Salı 22:13
Deneyimli oyuncu Atilla Pekdemir hayata gözlerini yumdu
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Sevilen oyuncu, Emanet, Hercai, Ailecek Şaşkınız ve Çalgı Çengi, Düğün Denek gibi yapımların tanınan ismi Atilla Pekdemir gördüğü akciğer kanseri ve korona virüs tedavisi sebebi ile yaşama gözlerini yumdu.

Bodrum’da yaşamını sürdüren ve geçen yıllarda akciğer kanserine yakalanan 78 yaşındaki Atilla Pekdemir hayata gözlerini yumdu. Evli olan ve bir çocuğu bulunan Atilla Pekdemir’in cenazesi Bodrum’da kaldırıldı. 31 Ocak’ta yaşama gözlerini yuman deneyimli oyuncunun kızı, babasının vefatı hakkında, babasının virüse yakalandığını virüsü atlattıktan sonra akciğerlerinde var olan su sebebi ile yoğun bakıma kaldırıldığını ve burada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Atilla Pekdemir kimdir?

1943 yılında Giresun’da dünyaya gelen Pekdemir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bırakarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü okumuştur. Okuldan arkadaşları ile Grup-6 isimli tiyatro grubunu kuran Pekdemir, sonrasında pek çok tiyatro oyununda ve sinema dizi yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
AtillaPekdemir
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