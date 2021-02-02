Deneyimli oyuncu Atilla Pekdemir hayata gözlerini yumdu

Sevilen oyuncu, Emanet, Hercai, Ailecek Şaşkınız ve Çalgı Çengi, Düğün Denek gibi yapımların tanınan ismi Atilla Pekdemir gördüğü akciğer kanseri ve korona virüs tedavisi sebebi ile yaşama gözlerini yumdu.
Atilla Pekdemir kimdir?
1943 yılında Giresun’da dünyaya gelen Pekdemir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bırakarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü okumuştur. Okuldan arkadaşları ile Grup-6 isimli tiyatro grubunu kuran Pekdemir, sonrasında pek çok tiyatro oyununda ve sinema dizi yapımlarında rol almıştır.
Son Güncelleme: 02.02.2021 22:13