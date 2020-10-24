Demi Rose'un pozları yine olay oldu!

25 yaşındaki ünlü model Demi Rose paylaşımlarıyla sanal alemde esmeye devam ediyor.

İnstagram'da paylaştığı bir birinden cesur pozlar ile takipçi sayısının her geçene gün katlayan ünlü modelin şu anki takipçi sayısı 15 milyonu aştı.

Geçtiğimiz yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkaran Rose, tatilde geçirdiği hemen hemen her anı takipçileriyle paylaşmış ve onlardan beğenileri toplamıştı.

Ayrıca Demi Rose yaz aylarında hem iş hemde tatilinin aynı anda yapmış ve bir çok tatil yöresinde çekimlere katılarak unutulmaz pozlar vermiş ayrıca bu pozların bazılarınıda instagram hikayelerinde paylamıştı.

Ünlü model Rose yaz aylarının son günlerinde de tatiline maldivler'de devam ediyor.

Demi Rose son olarak maldivler'den hayranlarına sunduğunu dantelli bikinili pozu ile takdirleri yine topladı.

İşte başarı modelin sosyal medyada da hayranlarının beğenisine sunduğu o bikinili pozu