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Demi Rose'un arkadaşıyla verdiği bikinili pozu sanal alemi salladı

Ünlü model Demi Rose paylaşımları ile sanal alemi sallamaya devam ediyor.

06 Ağustos 2020 Perşembe 21:44
Demi Rose'un arkadaşıyla verdiği bikinili pozu sanal alemi salladı
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İngiliz model Demi Rose yaşanan pandemi süreci sonrasında ülkesinde başlayan normalleşme ile birlikte soluğu sahillerde aldı.

25 yaşındaki model karantina sürecinde olduğu gibi tatil sürecinde de takipçilerini ihmal etmiyor.

Rose,zaman zaman takipçileri için verdiği cesur pozlar ile gündem oluşturmayı başarıyor. Öte yandan güzel modelin instagramda 14 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.


Ünlü modelin son olarak arkadaşıyla birlikte verdiği bikinili pozu sanal alemi salladı.

Demi Rose ve arkadaşının pozu kısa süre içinde 400 bin beğeni aldı.

 



Son Güncelleme: 06.08.2020 21:44
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
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