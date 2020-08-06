Demi Rose'un arkadaşıyla verdiği bikinili pozu sanal alemi salladı

İngiliz model Demi Rose yaşanan pandemi süreci sonrasında ülkesinde başlayan normalleşme ile birlikte soluğu sahillerde aldı.

25 yaşındaki model karantina sürecinde olduğu gibi tatil sürecinde de takipçilerini ihmal etmiyor.

Rose,zaman zaman takipçileri için verdiği cesur pozlar ile gündem oluşturmayı başarıyor. Öte yandan güzel modelin instagramda 14 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Ünlü modelin son olarak arkadaşıyla birlikte verdiği bikinili pozu sanal alemi salladı.

Demi Rose ve arkadaşının pozu kısa süre içinde 400 bin beğeni aldı.