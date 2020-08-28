Demi Rose'dan plajı kasıp kavuran bikinili pozlar

Uzun süren karantina sonrasını kendini Akdeniz'in sularına bırakan ünlü model Demi Rose tatiline devam ediyor.

Tatilin keyfini doyasıya çıkaran Rose , tatilinden kareleri de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Genellikle verdiği cesur pozlar ile sanal alemde esen başarılı model , bu seferde iddialı kıyafeti ile objektiflere yakalandı.

Tatiline Ibıza'da devam eden Demi Rose bu sefer verdiği mavi bikinili poz ile sahilleri kasıp kavurdu.

İşte Demi Rose'un objektiflere takılan o cesur pozu ;