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Demi Rose'dan plajı kasıp kavuran bikinili pozlar

Karantina sonrasında çıktığı uzun tatiline şu sıralar tek başına devam eden ünlü model Demi Rose verdiği bikinili pozlarıyla Ibıza sahilleri kasıp kavurdu.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:09
Demi Rose'dan plajı kasıp kavuran bikinili pozlar
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Uzun süren karantina sonrasını kendini Akdeniz'in sularına bırakan ünlü model Demi Rose tatiline devam ediyor. 

Tatilin keyfini doyasıya çıkaran Rose , tatilinden kareleri de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Genellikle verdiği cesur pozlar ile sanal alemde esen başarılı model , bu seferde iddialı kıyafeti ile objektiflere yakalandı.


Tatiline Ibıza'da devam eden Demi Rose bu sefer verdiği mavi bikinili poz ile sahilleri kasıp kavurdu.

İşte Demi Rose'un objektiflere takılan o cesur pozu ;



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Demi Roseıbıza Sahilleri
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