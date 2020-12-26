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Demi Rose'dan Noel pozları

25 yaşındaki İngiliz model Demi Rose yeni yıla özel noel pozlarını sanal alemde paylaştı. Takipçileri bu özel pozları kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 21:37
Demi Rose'dan Noel pozları
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25 Yaşındaki dünyaca ünlü model Demi Rose yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin gönlünde tah kurmayı başardı.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel modelin 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyaca Ünlü rapçi ‘Tyga’ ile bir aşk yaşayan ve bu sayede ünlenen güzel model yaptığı cesur paylaşımlar ile her geçen gün ününü ve takipçi sayısını artıyor.

Son olarak yaklaşan Noel öncesi verdiği pozları takipçileri ile buluşturan Demi Rose yine sanal alemi salladı.

Demi Rose'un bu pozları ve altına düştüğü not kısa süre içinde yarım milyona yakın beğeni aldı.

İşte güzel modelin yaklaşan yılbaşı öncesi takipçilerine verdiği Noel pozlarından bir kaç tanesi

 

 

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 21:37
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Demi RoseDemi Rose Yılbaşı PozlarıDemi Rose Noel
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