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Demi Rose üstsüz paylaşımıyla sanal alemin tozunu attırdı!

Podyumların olduğu kadar sanal aleminde aranan modellerinden olan ünlü model Demi Rose üstsüz paylaşımıyla sanal alemin tozunu attırdı.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:19
Demi Rose üstsüz paylaşımıyla sanal alemin tozunu attırdı!
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Podyumların olduğu kadar sanal aleminde aranan yüzü olan ünlü ingiliz model Demi Rose olaylı paylaşımlarına ve ününe ün katmaya devam ediyor.

25 yaşında olan güzel fenomenin sanal alemde epeyce hayran kitlesi bulunuyor.

Rose karantina süreci sonrasında çıktığı tatiline ve aynı anda katalog , reklam çekimlerine devam ediyor.

Güzel Model bu esnada tatilinden güzel kareleride sanal alemdeki takipçileri için paylaşıyor ve onlarında beğenilerini topluyor.


Yaptığı iddialı ve cesur paylaşımları sayesinde takipçi sayısı her geçen gün artan Rose'un şimdilerde yaklaşık 15 milyon kişi takip ediyor.

Son yaptığı paylaşım ile yine gündem olan Rose, üstsüz paylaşımıyla adeta sanal aleminde tozunu attırdı.

Demi Rose'un üstsüz verdiği poz sanal alemde kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum topladı.

İşte güzel yıldızın takipçilerine sunduğu o özel poz 

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 00:19
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Demi RoseDemi Rose üstsüz Paylaşım
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