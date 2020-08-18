İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...

Demi Rose rengarenk bikinisi ile poz verdi

Demi Rose korona virüs sonrasında tatil için soluğu Akdeniz Adası Ibıza'da alan ünlüler arasına girdi. Rose şu sıralar Ibıza'da hem tatilini hemde işini yapıyor.

18 Ağustos 2020 Salı 22:41
Demi Rose rengarenk bikinisi ile poz verdi
Takip Et:

Sanal alemin  popüler isimlerinden İngiliz model Demi Rose verdiği pozlar ve yaptığı paylaşımlar ile yükselişini sürdüyor.

25 yaşında ki genç model hem podyumların hemde sanal alemin aranan yüzleri arasına yer alıyor.

Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar ve kıvrımlı vücut hatları ile dikkatleri üzerine çeken Demi Rose bu sefer ünlülerin uğrak yeri olan Ibıza'da objektiflere takıldı.

Güzel model katalog çekimleri için rengarenk bikinisi ile kameraların karşısına geçti.


Bikinisi ile verdiği poz ve sergilediği vücut hatları beğenileri topladı.

İşte Demi Rose'un Ibıza adasında verdiği o pozlar 



Son Güncelleme: 18.08.2020 22:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Demi RoseDemi Rose Rengarenk Bikinisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rita Ora üstsüz poz verdi sanal alem karıştı
Rita Ora üstsüz poz verdi sanal alem karıştı
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Bursa'da orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı
Bursa'da orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı
Kubilay Aka ve Miray Daner'den sok evlilik kararı!
Kubilay Aka ve Miray Daner'den sok evlilik kararı!
Sertap Erener: 2020 yılını sevmedik!
Sertap Erener: 2020 yılını sevmedik!
Seda Bakan Kızı Leyla için Doğum Günü Pastası Yaptı
Seda Bakan Kızı Leyla için Doğum Günü Pastası Yaptı

Popüler Haberler

İmza beyannamesi nasıl alınır? 2020 İmza beyannamesi ücreti nedir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert Neden Yayınlanmıyor? 18 Ağustos 2020 Salı Müge Anlı neden yok?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Ağustos 2020 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Ehliyet nasıl alınır? 2020 Ehliyet almak için belirlenen şartlar
Güncel diyetisyen maaşları ne kadar? 2020 Diyetisyenlerin kamu ve özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları
Kuzey Yıldızı dizisi Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu'ın hayatı!
Bir bilen bir pişiren programının sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk yeni dizisi için geri sayım!
Sıfır faizli ve faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
Hizmetçiler dizisi Aslı Coşkun kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Survivor 2020 51. Bölüm Fragmanı 19 Nisan Pazar
2020 Yeni Yıl kartpostalları ve resimleri - 2020 Yılbaşı kutlama tebrik kartlı mesajlar
Çocuk dizisi nerede çekiliyor? Çocuk dizisi çekim yeri ve mekanları
3004 nitelik kodu ve 3004 özel şartı nedir, ne demektir?
SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
Muhtaçlık durumunda olanlar için devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.