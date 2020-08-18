Demi Rose rengarenk bikinisi ile poz verdi

Sanal alemin popüler isimlerinden İngiliz model Demi Rose verdiği pozlar ve yaptığı paylaşımlar ile yükselişini sürdüyor.

25 yaşında ki genç model hem podyumların hemde sanal alemin aranan yüzleri arasına yer alıyor.

Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar ve kıvrımlı vücut hatları ile dikkatleri üzerine çeken Demi Rose bu sefer ünlülerin uğrak yeri olan Ibıza'da objektiflere takıldı.

Güzel model katalog çekimleri için rengarenk bikinisi ile kameraların karşısına geçti.

Bikinisi ile verdiği poz ve sergilediği vücut hatları beğenileri topladı.

İşte Demi Rose'un Ibıza adasında verdiği o pozlar