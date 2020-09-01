Demi Rose mavi mayosuyla dudak uçuklattı

25 yaşındaki ingiliz model Demi Rose iddialı ve cesur paylaşımları ile sanal aleminde gündemine oturmaya devam ediyor.

Güzelliği verdiği pozlar ile sanal alemde milyonlarca takipçi toplayan Demi Rose ününe ün katmaya devam ediyor.

Başarılı model sonra olarak hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlar yine gündem oldu.

Rose mavi mayolu paylaşımı ile kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı ve Rose'un bu iddialı paylaşımına yorum yağdı.

İşte Demi Rose'un dudak uçuklatan mavi mayolu o pozları