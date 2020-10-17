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Demi Rose Maldiv sahillerinde verdiği pozlarla nefes kesti!

Sosyal medyada paylaşım yaptığı günden bu yana dikkatleri çeken ve iddialı pozları ile meşhur olan 25 yaşındaki ünlü model Demi Rose Maldiv sahillerinde verdiği pozlarla nefesleri kesti.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:32
Demi Rose Maldiv sahillerinde verdiği pozlarla nefes kesti!
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Sanal alemin aranan yüzlerinden olan ve sosyal medyada paylaşımlara başladığı günden bu yana dikkatleri çeken Demir Rose bu sefer Maldiv sahillerinde takipçilerinin karşısına çıktı.

25 yaşındaki ünlü model Rose sanal alemde yaptığı iddialı ve cesur pozlara ara vermeden devam ediyor.

Çekimler için soluğu maldiv sahillerinde alan Demi Rose derin yırtmaçlı mavi elbisesi ile verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.

Öte yandan Demi Rose geçtiğimiz gün küçük kırmızı bikinisiyle verdiği poz ile sanal alemi adeta sallamıştı.


Hem tatil hem işini maldivlerde yürüten başarılı modelin eşsiz doğal güzellikler içinde kumsala uzanmış halde verdiği pozlar kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte dünyaca ünlü model Demir Rose'un derin yırtmaçlı mavi elbisesi ile kumsalda verdiği o eşsiz güzelikteki pozları 

 

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:32
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Demi RoseDemi Rose Maldiv SahilleriDemi Rose Poz
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