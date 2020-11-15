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Demi Rose leopar desenli bikinili pozuyla olay yarattı!

Podyumlardan sonra sanal aleme de damga vuran olaylı model Demi Rose Maldivler'de verdiği leopar desenli bikinili pozuyla olay yarattı.

15 Kasım 2020 Pazar 17:14
Demi Rose leopar desenli bikinili pozuyla olay yarattı!
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Podyumlardan sonra sanal aleme de damga vuran 25 yaşındaki olaylı model Demi Rose paylaşımlarına ve hayranlarını şaşırmaya devam ediyor.

Sanal alemde verdiği pozlar ile olay olan ve bir çok takipçisinin yüreğini hoplatan güzel model şu sıralar ünlülerin uğrak yeri Maldivler'de tatiline devam ediyor.

Karantina sonrasında çıktığı yurt dışı tatillerinde hayranlarını bir gün ile ihmal etmeyen güzel model maldivler'den de aynı şekilde paylaşımlarını yaptı.


Maldiv sahillerinden hayranlarına leopar desenli paylaşım yapan Rose'un bu pozu kısa süre içinde yaklaşık 400 bin beğeni topladı.

İşte 25 yaşındaki İngiliz model Demi Rose'un birbirinden cesur sanal alem paylaşımları

 

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 17:14
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Demi RoseDemi Rose Leopar Desenli Pozu
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