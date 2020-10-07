Demi Rose Ibıza'da mayoyla köpek gezdirdi

25 yaşındaki ünlü ingiliz model Demi Rose karantina sonrasında çıktığı tatiline devam ediyor.

Şu sıralar Ibıza'da bulunan güzel model Rose, tatilinin keyfini çıkarıyor.

Kıvrımlı vücut hatlarıyla tanınan ve cesur pozlar ile hayranlarının karşısına çıkan Rose bu seferde mayosuyla sokaklarda görüntülendi.

Demi Rose Ibıza'da sokakta mayosuyla birlikte köpek gezdirirken paparazziler tarafından görüntülendi.

Leopar desenli şık mayosuyla küçük bir köpeği sokaklarda gezdiren Demi Rose'un bu görüntüleri hayranları tarafından beğenildi.

Güzel yıldız ayrıca tatili boyunca verdiği bikinili ve mayolu pozlarıyla sanal alemde adeta esmiş ve paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

İşte güzel yıldız Demi Rose'un ıbıza'da ki tatilinden özel pozlar