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Demi Rose Ibıza'da mayoyla köpek gezdirdi

Sanal alemin aranan modellerinden olan 25 yaşındaki Demi Rose bu sefer Ibıza'da mayosuyla köpek gezdirirken görütülendi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 20:54
Demi Rose Ibıza'da mayoyla köpek gezdirdi
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25 yaşındaki ünlü ingiliz model Demi Rose karantina sonrasında çıktığı tatiline devam ediyor.

Şu sıralar Ibıza'da bulunan güzel model Rose, tatilinin keyfini çıkarıyor.

Kıvrımlı vücut hatlarıyla tanınan ve cesur pozlar ile hayranlarının karşısına çıkan Rose bu seferde mayosuyla sokaklarda görüntülendi.

Demi Rose Ibıza'da sokakta mayosuyla birlikte köpek gezdirirken paparazziler tarafından görüntülendi.

Leopar desenli şık mayosuyla küçük bir köpeği sokaklarda gezdiren Demi Rose'un bu görüntüleri hayranları tarafından beğenildi.


Güzel yıldız ayrıca tatili boyunca verdiği bikinili ve mayolu pozlarıyla sanal alemde adeta esmiş ve paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

İşte güzel yıldız Demi Rose'un ıbıza'da ki tatilinden özel pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 07.10.2020 20:54
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Demi RoseDemi Rose ıbızada
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