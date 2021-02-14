Demi Rose hayranlarına Ibıza'dan paylaşım yaptı

25 yaşındaki iddialı ve güzel model Demi Rose bu seferde hayranlarına Ibıza'dan paylaşım yaptı.

Sanal alemde zaman zaman verdiği cüretkar pozlarıyla hayranlarından alkış ve beğeni toplayan güzel model şu sıraları Ibıza'nın yolunu tuttu.

Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu noel pozlarıyla epey konuşulan Demi Rose, reklam çekimi için gittiği Ibıza'dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Adada hem iş hemde tatil yapan güzel model çekimlerden kalan zamanındada hayranlarına paylaşımları yapıyor ve onlarda her zaman etkileşim içinde olmaya özen gösteriyor.

Sanal alemde 16 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel model Demi Rose sarı iddialı kıyafetiyle birlikte hayranlarına limon ağacının yanında poz verdi ve fotoğrafında altınada 'Hayat sana limon verdiğinde' notunu düştü.

İşte iddialı model Demi Rose'un hayranlarına verdiği o çok özel ıbıza pozları