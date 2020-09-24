Demi Rose dekolteli elbisesi ve siyah çantasıyla kombinini takipçilerinin beğenisine sundu

Ünlü İngiliz model Demi Rose sanal alemde gündem ve aranan profil olmaya devam ediyor.

Yaptığı dekolteli ve iddialı pozlar ile takipçi kitlesini epey büyüten güzel model sanal alemi adeta kasıp kavuruyor.

Yaşanan karantine sürecini ülkesinde geçiren ve normal hayata dönüş ile birlikte sahillerde boy gösteren güzel model yaptığı bikinili paylaşımlar ile de takipçilerini mest etmiş ve beğenileri toplamıştı.

Geçtiğimiz İspanya'da objektiflere takılan Rose, dekolteli sarı elbisesi ve siyah çantasıyla yaptığı kombin ile poz verdi ve bu fotoğrafınında ınstagramda takipçilerinin beğenisine sundu.

15 milyona yakın takipçisi bulunan Rose'un bu paylaşımı kısa süre içinde hayranları tarafından beğeni ve emoji yağmuruna tutuldu.

İşte güzel yıldız Demi Rose'un birbirinden özel iddialı o pozları