Demi Rose 'dan cesur paylaşım!

Dünyaca ünlü tanınan ünlü model Demi Rose iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Karantina sürecinde sahnelere ara veren güzel model evinden paylaşımlarına devam ediyor.

Zaman zaman evde kalmaktan sıkılan ve kaçamaklar yaparak hem tatile giden hemde reklam çekimlerine katılan Demi Rose bu süreçte hayranlarıyla olan etkileşimine dikkat ve onları yalnız bırakmıyor.

Şu sıralar evinde olan Rose ayna karşısına geçti ve cesur pozunu vererek sanal alemde takipçilerinin beğenisine sundu.

Demir Rose'un uzun saçları ve giydiği tangasıyla verdiği bu poz takipçilerinden kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

Rose ayna karşısında verdiği ve kıvrımlarını sergilediği bu pozunun altına 'O okyanus gibidir. Yüzeyde yeterince tatlıdır ama derinlere dalarsanız birçok insanın asla göremediği güzelliği bulacaksın!' notunu düşmeyi ihmal etmedi.