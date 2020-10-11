İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert...

Demi Rose bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

İddialı paylaşımlarına her gün bir yenisini ekleyen ünlü ingiliz model Demi Rose bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

11 Ekim 2020 Pazar 20:08
Demi Rose bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!
Takip Et:

Ünlü İngiliz model Demi Rose podyumların olduğu kadar sanal aleminde iddialı isimleri başında geliyor.

Özellikle karantina sonrasında çıktığı yaz tatilinde paylaştığı yarı çıplak bikinili ve mayolu fotoğraflarıyla sanal alemde esen Rose, bu paylaşımları sayesinde ününe ün katmaya devam ediyor.

Bir ara rap yıldızı ‘Tyga’  ile kısa ve çalkantılı bir aşk yaşayan Demi Rose hayran kitlesinide epey artırmıştı.

Sanal alemde 15 milyona yakın takipçisi bulunan güzel model Rose'un payalştığı fotoğraflar kısa süre içinde binlerce etkileşim alıyor.


Geçtiğimiz günde Ibıza sokaklarında mayolu bir şekilde köpek gezdirirken paparazzilere yakanan Demi Rose bu  sefer yaptığı bikinili paylaşımlarıyla yine sanal alemi adeta salladı.

İŞte büyük beden modellik yapan 25 yaşındaki Ünlü model Demi Rose'un bikinili paylaşımlarından bir kaç kare 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Demi RoseDemi Rose Bikinili Paylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talat Bulut rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini söyledi
Talat Bulut rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini söyledi
Gupse Özay bebek iddialarına yanıt verdi
Gupse Özay bebek iddialarına yanıt verdi
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Kanadalı şarkıcı David Foster eşi Katharine McPhee ile bebek bekliyor!
Kanadalı şarkıcı David Foster eşi Katharine McPhee ile bebek bekliyor!
Katie Bell'den cesur paylaşımlar geldi
Katie Bell'den cesur paylaşımlar geldi
Laura Anderson dubai sahillerinde kahverengi bikinisiyle esti
Laura Anderson dubai sahillerinde kahverengi bikinisiyle esti

Popüler Haberler

11 Ekim 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı 11 Ekim 2020 Pazar Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Şok Samsung t290 tablet nasıl alınır mı? Samsung t290 tablet inceleme ve yorumları
Tövbeler Olsun Demet karakterini kim canlandırıyor? Semiha Bezek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza dizisindeki Füsun karakteri kimdir? Dilara Aksüyek nereli, yaşı kaç?
Cep Telefonu IMEI Numarası nedir? IMEI numarası sorgulama işlemleri
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakterini kim canlandırıyor? Seda Türkmen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Karakaya ne ödüller kazandı?
Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filmi konusu ve oyuncuları
Sevgili Geçmiş dizisi erken final mi yapacak? Dizi bitecek mi?
Spotify Premium abonelik İptali ve sonlandırması nasıl yapılır? Spotify Premium abonelik iptal işlemleri
Öğretmen dizisi 1.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
ING Bank'tan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası! 50.000 TL kredi çek, 3 ay sonra ödemeye başla
Arıza dizisindeki Hülya karakteri kimdir?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.