Demi Rose bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü İngiliz model Demi Rose podyumların olduğu kadar sanal aleminde iddialı isimleri başında geliyor.

Özellikle karantina sonrasında çıktığı yaz tatilinde paylaştığı yarı çıplak bikinili ve mayolu fotoğraflarıyla sanal alemde esen Rose, bu paylaşımları sayesinde ününe ün katmaya devam ediyor.

Bir ara rap yıldızı ‘Tyga’ ile kısa ve çalkantılı bir aşk yaşayan Demi Rose hayran kitlesinide epey artırmıştı.

Sanal alemde 15 milyona yakın takipçisi bulunan güzel model Rose'un payalştığı fotoğraflar kısa süre içinde binlerce etkileşim alıyor.

Geçtiğimiz günde Ibıza sokaklarında mayolu bir şekilde köpek gezdirirken paparazzilere yakanan Demi Rose bu sefer yaptığı bikinili paylaşımlarıyla yine sanal alemi adeta salladı.

İŞte büyük beden modellik yapan 25 yaşındaki Ünlü model Demi Rose'un bikinili paylaşımlarından bir kaç kare