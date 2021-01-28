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Demi Moore'un estetikli hali herkesi şoke etti

Paris Moda haftasında podyumda boy gösteren Demi Moore, yaptırdığı estiklerle görenleri şok etti.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:59
Demi Moore'un estetikli hali herkesi şoke etti
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İngiliz tasarımcı Kim Jones Fendi tarafından  2021 yılı için hazırlanan ilkbahar-yaz koleksiyonunu Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftasında tanıttı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı defilede Amerikalı oyuncu Demi Moore’da yer aldı. Demi Moore, giydiği kıyafetler ile değil yüzüne yaptırdığı estetikler ile dikkat çekti.

Eleştiri yağmuruna tutuldu

Defiledeki görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan 58 yaşındaki Demi Moore, aşırı belirgin elmacık kemikleri ve dudak yapısıyla binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Son Güncelleme: 28.01.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
Demi MooreEstetikParisModa Haftası
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