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Demet ve Alişan'ın konuğu Simge Tertemiz kimdir?

Star TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konuğu Simge Tertemiz oldu. Programın ardından izleyiciler Simge Tertemiz kimdir sorularına yanıt aradı. Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42
Demet ve Alişan'ın konuğu Simge Tertemiz kimdir?
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Alişan ve Demet Akalın’ın sunduğu gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a bugün ünlü sunucu Simge Tertemiz katıldı. Sime Tertemiz’in yayına katılmasının ardından Simge Tertemiz kimdir ne iş yapar gibi soruları da beraberinde getirdi.

Simge Tertemiz kimdir?

Simge Tertemiz 9 Eylül 1988 İskenderun doğumludur. Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulunda ilköğretimini tamamlamış ve ardından Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi’ne devam etmiştir. Tertemiz 2002 yılında yapılan Best Model Of Turkey yarışmasına katılmaya karar verir ve ünlüler camiasına ilk adımını attıracak hamleyi yapacaktır. Ardandan 2004 Best Model Of Turkey yarışmasına katılır ve bu yarışmada birinci olur. Aynı yıl Best Model Of World’e katılır ve burada dördüncülük elde eder.

Modellikte elde dereceler beraberinde oyunculuğu da getirir ve yayınlandığı dönem en çok izlenen yapımlar arasına giren Çılgın Dersane adlı filmde Gamze karakterine hayat verir. Ardından devam filmi Çılgın Dersane Kampta ’da rol almıştır. Oyunculuk tecrübesinin ardından ATV ‘de yayınlanan Özel Hat adlı magazin programında sunuculuk yapmıştır. Boxer dergisinin okurları tarafından “en seksi kadın” olarak seçilmiştir.

Simge Tertemiz 5 yıl birliktelik yaşadığı sevgilisi Murta Kadıoğlu ile 18 Haziran 2011 tarihinde dünya evine girmiştir. Bu evlilikten bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 2014 yılında evliliklerini bitirme kararı alan çift boşandı. 2016 yılında İşte Benim Stilim Ünlüler adlı moda yarışmasına katıldı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:42
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Anahtar Kelimeler:
Simge TertemizSunucuModelDemet Ve Alişan
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