Demet ve Alişan'ın konuğu Simge Tertemiz kimdir?

Alişan ve Demet Akalın’ın sunduğu gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a bugün ünlü sunucu Simge Tertemiz katıldı. Sime Tertemiz’in yayına katılmasının ardından Simge Tertemiz kimdir ne iş yapar gibi soruları da beraberinde getirdi.
Simge Tertemiz kimdir?
Modellikte elde dereceler beraberinde oyunculuğu da getirir ve yayınlandığı dönem en çok izlenen yapımlar arasına giren Çılgın Dersane adlı filmde Gamze karakterine hayat verir. Ardından devam filmi Çılgın Dersane Kampta ’da rol almıştır. Oyunculuk tecrübesinin ardından ATV ‘de yayınlanan Özel Hat adlı magazin programında sunuculuk yapmıştır. Boxer dergisinin okurları tarafından “en seksi kadın” olarak seçilmiştir.
Simge Tertemiz 5 yıl birliktelik yaşadığı sevgilisi Murta Kadıoğlu ile 18 Haziran 2011 tarihinde dünya evine girmiştir. Bu evlilikten bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 2014 yılında evliliklerini bitirme kararı alan çift boşandı. 2016 yılında İşte Benim Stilim Ünlüler adlı moda yarışmasına katıldı.