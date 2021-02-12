Demet Şener'e ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı? Demet Şener sağlık durumu nasıl?

Demet Şener, uzun bir kariyere sahip önemli bir oyuncudur. Daha önce mankenlik yapan ve sonrasında oyunculuğa yönelen Demet Şener’in kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşlarımız Demet Şener kimdir, Demet Şener nereli, Demet Şener kaç yaşında, Demet Şener ne iş yapıyor sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırıyor.

Demet Şener Korkuttu

Evinde sıradan bir günde su içen Demet Şener, su bardağına düşen kürdanı fark edemedi. Suyu içtikten sonra kürdanı da yutan Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Çünkü kürdan midesine saplanmıştı. Kürdanın midesine batması sonrası büyük bir ağrı hissettiğini dile getiren Demet Şener, evdeki hizmetçisinin ortalığı toplarken yerde gördüğü kürdanı su bardağına atmış ve o şekilde musluğa koymuş. Ben de o suyu içtim. İki gün hastanede yattım dedi.

Demet Şener Evli mi?

Başarılı oyuncu ve manken Demet Şener, 21 Haziran 2019 tarihinde 2 buçuk aydır birlikte olduğu iş adamı Cenk Küpeli ile kimsenin beklemediği bir anda evlendi. Her zaman basına çok mutlu olduklarını ifade eden Demet Şener, 19 ay sonra evliliğine son verdi. Boşanma sonrasında ikilinin birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı. Medeni bir şekilde boşandılar. İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme onların boşanmalarını onayladı.

Demet Şener Kimdir?

Cenk Küpeli’nin sürekli olarak çocuk istemesi Demet Şener’in boşanma kararı almasındaki en büyük faktör olarak iddia edildi. Evliliğin ilk aylarında çocuğa olumlu bakan Demet Şener, sonrasında bu kararından vazgeçmiş, iş hayatına geri dönerek marka kurmaya çalışmış, dolayısıyla çocuk mevzusunu ertelemişti. Sonrasında boşanma kararı geldi.

11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Demet Şener, Nişantaşı Kız Lisesi’ni bitirdi. Annesi Naime Şener, babası ise Fikret Şener’dir. Ayrıca Enis ve Ercüment ismini taşıyan iki tane abisi vardır. 1994 yılında mankenliğe başladı. 1 yıl sonra güzellik yarışması kazanarak adını duyurdu. Sonrasında Şans Direksiyonu ve Vip Suare isimli yarışmalarda bulundu. Ardından Böyle mi Olacaktı ve Bir Demet Tiyatro isimli dizilerde de boy gösterdi.

1999 yılına gelindiğinde Kahpe Bizans adlı sinema filminde de kendine yer buldu. Bu filmde Mehmet Ali Erbil, Nurseli İdiz, Hande Ataizi ve Cem Davran gibi önemli oyuncularla birlikte oynadı. Sonrasında Asansör filminde de oynadı. Hemşo filminde de Tatyana isimli fahişeyi oynadı.

15 Temmuz 2005 tarihinde o dönemin en önemli basketbolcularından biri olan İbrahim Kutluay ile evlendi. 11 yıllık bu uzun süreli evlilik de boşanmayla noktalandı. Bu evliliğinden Ömer isimli oğlu ve İrem adında da kızı vardır.

Demet Şener Rol Aldığı Yapımlar