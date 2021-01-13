Demet Şener’den ayrılık sonrası açıklama!

Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinin evliliklerinin bitmesi üzerine ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı. Maddi sıkıntılardan kaynaklı bu evliliğin bittiğini söyleyen insanlara karşı Demet Şener dayanamayıp açıklamalarda bulundu.







Demet Şener sözlerine gerekli açıklamaları yaptığını ama bazı insanlardan kaynaklı yalan iddialar üzerine konuşulmaya devam edildiğinden bahsetti. Çocuklarının büyümesiyle yaptığı iş ile alakalı gelişmelerin olduğunu dile getiren Şener: “Cenk’in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.” dedi.

Bu konu dışında herhangi bir maddi sorun yaşamadığını söyleyen Şener anlaşmalı bir şekilde boşandıklarını dile getirdi. Güzel bir evliliğin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Demet Şener ortaya atılan asılsız iddialara ise yaptığı açıklamalar ile son verdi.

