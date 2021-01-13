Demet Şener’den ayrılık sonrası açıklama!

Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinin evliliklerinin bitmesi üzerine ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı. Maddi sıkıntılardan kaynaklı bu evliliğin bittiğini söyleyen insanlara karşı Demet Şener dayanamayıp açıklamalarda bulundu.
Bu konu dışında herhangi bir maddi sorun yaşamadığını söyleyen Şener anlaşmalı bir şekilde boşandıklarını dile getirdi. Güzel bir evliliğin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Demet Şener ortaya atılan asılsız iddialara ise yaptığı açıklamalar ile son verdi.
Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50