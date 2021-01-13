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Demet Şener’den ayrılık sonrası açıklama!

Demet Şener ve Cenk Küpeli birlikteliğinin bitmesi üzerine dedikoduların yayılmasının ardından Demet Şener kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:38
Demet Şener’den ayrılık sonrası açıklama!
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Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinin evliliklerinin bitmesi üzerine ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı. Maddi sıkıntılardan kaynaklı bu evliliğin bittiğini söyleyen insanlara karşı Demet Şener dayanamayıp açıklamalarda bulundu.  


Demet Şener sözlerine gerekli açıklamaları yaptığını ama bazı insanlardan kaynaklı yalan iddialar üzerine konuşulmaya devam edildiğinden bahsetti. Çocuklarının büyümesiyle yaptığı iş ile alakalı gelişmelerin olduğunu dile getiren Şener: “Cenk’in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.” dedi.

Bu konu dışında herhangi bir maddi sorun yaşamadığını söyleyen Şener anlaşmalı bir şekilde boşandıklarını dile getirdi. Güzel bir evliliğin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Demet Şener ortaya atılan asılsız iddialara ise yaptığı açıklamalar ile son verdi.
 



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Demet ŞenerCenk Küpeli
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