Demet Şener ve Cenk Küpeli evliliği tel celsede bitti!

11 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'in bu evliliği de kısa sürdü.

Boşanmaya karar veren çift bu sabah Bakırköy 12. Aile Mahkeme’sinde evlilik müesseselerinin tek celsede sonlandırdılar.

Mutlu bir evlilikleri olan ve Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin ayrılma nedenlerindeki en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi.

İlk başta çocuk olayını kabul eden Demet Şener'in evlendikten sonra iş hayatına dönmesi ve kendi markasını kurma çalışmalar çocuk isteğini rafa kaldırmasına neden olmuştu.

Anlaşmalı boşanma davası açan çiftin birbirlerinden maddi ve manevi bir talepleri olmadığı belirtildi.