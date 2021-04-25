Demet Şener ve Cenk Küpeli barıştı mı?

Geçtiğimiz aylarda 1.5 yıllık evliliklerini bitiren Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinin cephesinde yeni gelişmeler mi oluyor? Cenk Küpeli’nin bir hafta içinde Şener’in Nişantaşı’ndaki ofisine iki kez gitmesi barıştılar iddialarını ortaya çıkardı.

Milliyet’in haberi kapsamında Cenk Küpeli, eski eşi Demet Şener’in ofisinin çıkışında kameralara takıldı. Yaklaşık 3 saat ofiste kalan Küpeli, ofis çıkışında sorulara karşı sesiz kaldı. Demet Şener ile barışma sorularına yanıt vermeyen iş adamı hızlı adımlarla aracına gitti.

İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliklerini sonlandıran Şener, kısa süre sonra da Cenk Küpeli ile evlenmişti. Çift 2021 yılının Ocak ayında da Bakırköy 12. Aile Mahkemesi’nde boşanmıştı.

Boşanma iddialarından biri ise evlenmeden önce çocuk istediğini dile getiren Demet Şener’in evlendikten sonra çocuklarının büyümesinden ve iş hayatına dönmesinden dolayı çocuk istemediği idi. İddia edilen sebebin ardından çift boşanma kararı alarak dostça ayrılmışlardı. Anlaşmalı boşanmada çift, birbirlerinden maddi ya da manevi talepte bulunmadı.

Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi ve Demet Şener’in istememesi nedeni ile ayrıldıkları iddia edilen çiftten Şener verdiği bir röportajda çocuk sorularına “Kısmet” cevabını vermişti.