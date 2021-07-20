Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a karşı kızgınlığını yendiğini söyledi

Demet Şener, Ebru Destan ve Gizem Özdilli ile Kayseri’de bir mekan açılışında görüntülendi. Açılışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Şener olaylı bir şekilde ayrılık eski eşi İbrahim Kutluay hakkında sürpriz bir çıkış yaptı.

Muhabirlerin Ebru Destan’a eski eşi hakkında sorduğu soruya Destan, benimki sorunluydu, bitti gitti diyerek cevap vermesi üzerine Demet Şener, “Benimki sorunluydu diyor. Sanki benimki değildi” diyerek yanıt verdi.

Muhabirlerin “İbrahim Bey’e dair içinizde kin kaldı mı?” şeklindeki soruya “içimde kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim diyen Demet Şener, bu süreçte çok uğraştığını ve artık kin değil de kızgınlık olduğu daha doğru olur dese de, İbrahim Bey’i affettim diyemese de kızgınlığını yendiğini söyledi.