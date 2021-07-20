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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a karşı kızgınlığını yendiğini söyledi

İbrahim Kutluay ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Demet Şener, ayrılık süreciyle ilgili konuştu. Kayseri’de bir açılışta konuşan Demet Şener, İbrahim Kutluay hakkında sorulan soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

20 Temmuz 2021 Salı 14:52
Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a karşı kızgınlığını yendiğini söyledi
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Demet Şener, Ebru Destan ve Gizem Özdilli ile Kayseri’de bir mekan açılışında görüntülendi. Açılışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Şener olaylı bir şekilde ayrılık eski eşi İbrahim Kutluay hakkında sürpriz bir çıkış yaptı.

Muhabirlerin Ebru Destan’a eski eşi hakkında sorduğu soruya Destan, benimki sorunluydu, bitti gitti diyerek cevap vermesi üzerine Demet Şener, “Benimki sorunluydu diyor. Sanki benimki değildi” diyerek yanıt verdi.

Muhabirlerin “İbrahim Bey’e dair içinizde kin kaldı mı?” şeklindeki soruya “içimde kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim diyen Demet Şener, bu süreçte çok uğraştığını ve artık kin değil de kızgınlık olduğu daha doğru olur dese de, İbrahim Bey’i affettim diyemese de kızgınlığını yendiğini söyledi.


Son Güncelleme: 20.07.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim KutluayDemet Şener
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